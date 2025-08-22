Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şanlıurfa'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden polis memuru Atilla Er, Adana'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Şanlıurfa'da trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Atilla Er'in cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Diyarbakır'dan tayin yeri olan Kocaeli'ye giderken 9 Ağustos'ta Şarlıurfa'da geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan polis memuru Atilla Er (49), tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Er için Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Er'in Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşları tarafından omuzda taşınarak musalla taşına konuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından Er'in naaşı defnedilmek üzere Ceyhan ilçesine götürüldü.

Törene, Er'in ailesi ve yakınlarıyla meslektaşları katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
