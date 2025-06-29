Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru İsmail Safa Gülel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru İsmail Safa Gülel Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Çankırı-Ankara Karayolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru İsmail Safa Gülel, Sakarya'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş ve resmi yetkililer katıldı.

ÇANKIRI- Ankara Karayolunda trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru İsmail Safa Gülel memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Geçirdiği kaza sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İsmail Safa Gülel'in cenazesi memleketi Sakarya'ya getirildi. Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesindeki baba evine getirilen Gülel için burada helallik alındı. Polis memuru Gülel'in cenazesi daha sonra Kuzuluk Orta Mahalle Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

İsmail Safa Gülel'in babası Hüseyin Gülel'in de Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde trafik motorize ekiplerde görev yaptığı ve silahlı yaralanma sonucu gazi olduğu da öğrenildi. Daha sonra emekli olan Gülel'i yakınları teselli etmeye çalıştı.

Cenaze törenine, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Gülel'in yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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