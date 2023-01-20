Trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencinin sırasına karanfil bırakıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Rabia Şeyma Sarıtaş'ın sırasına arkadaşları tarafından karanfil konuldu.

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinde karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törende Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, öğrencilere karnelerini dağıttı ve yaşamını yitiren arkadaşları için öğrencilere başsağlığı diledi.

Kaymakam Keleş, "Sizin arkadaşınız bizim de evladımız olan Rabia kızımızı elim bir kazada kaybettik. Hepinizin başı sağ olsun. Bugün karne sevincini paylaşmak isterdik ama başsağlığı için buradayız." dedi.

Belediye Başkanı Demirbaş ise çok zor bir gün yaşadıklarını belirterek, "Aynı ortamı yaşadığınız arkadaşınızı kaybetmek kolay değil. Allah'tan rahmet diliyoruz ve sizlere de başsağlığı diliyoruz. Süreci yakinen takip ediyoruz." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Gülsüm Gürsoy da yaşamını yitiren Sarıtaş'ın çok iyi bir insan ve öğrenci olduğunu dile getirdi.

Ardından Rabia Şeyma Sarıtaş'ın sırasına arkadaşları tarafından karanfil konuldu.

A.Y'nin kullandığı 06 DCA 474 plakalı otomobil, 18 Ocak'ta, Çubuk- Ankara kara yolu Esenboğa kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Şeyma Sarıtaş'a (16) çarpmış, Sarıtaş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.