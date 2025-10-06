Haberler

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Tayyar Bakır Son Yolculuğuna Uğurlandı

İslahiye'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Tayyar Bakır, törenle toprağa verildi. Cenaze törenine kaymakamlar, belediye başkanı ve vatandaşlar katıldı.

İslahiye ilçesinde 2 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Tayyar Bakır, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehir Hastanesi'nden alınan Bakır'ın naaşı Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Bakırcan Mahallesi'ne getirildi.

Buradaki törene Bakır'ın yakınları yanı sıra İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile vatandaşlar katıldı.

Bakır'ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

2 Ekim'de İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Tayyar Bakır, Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

