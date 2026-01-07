Haberler

İzmir'de bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili yeniden yargılanan sanığın cezası düşürüldü

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin ölümüne yol açan trafik kazasında sanık T.P.'ye verilen ceza, istinafta 6 yıl 3 aya indirildi. İlk mahkeme 17 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 17 yıl 6 ay hapse çarptırılan sanığın cezası, istinafta 6 yıl 3 aya düşürüldü.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararına taraf avukatlarının itirazı üzerine duruşma açtı.

24 Aralık 2025'te yapılan duruşmaya tutuklu sanık T.P. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, kazada yaşamını yitiren İsmet Güzelküçük'ün (31) babası Vahit Güzelküçük ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen T.P. suçlamaları kabul etmedi.

Maktul İsmet Güzelküçük'ün babası Vahit Güzelküçük ise sanığın cezalandırılmasını talep ederek, kendilerinden özür bile dilemediğini savundu.

Mahkeme, sanığa "taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve pişmanlık beyanı dikkate alınarak bu ceza 6 yıl 3 aya indirildi. Sanığın sürücü belgesine ise 2 yıl 6 ay süreyle el konuldu.

Olayın geçmişi

İzmir'in Menemen ilçesinde 14 Şubat 2021'de T.P'nin kullandığı otomobil, İsmet Güzelküçük'ün kullandığı otomobile arkadan çarpmış, kazada Güzelküçük yaşamını yitirmiş, T.P. tutuklanmıştı.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2 Temmuz 2025'te T.P'yi "olası kast ile öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
