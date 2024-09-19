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Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kadın Organ Bağışlarıyla 4 Hastaya Umut Oldu

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kadın Organ Bağışlarıyla 4 Hastaya Umut Oldu
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Aydın'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 25 yaşındaki Melike Seven, organlarını bağışlayarak 4 hastaya hayat verdi. Cenazesi Antalya'da toprağa verildi.

AYDIN'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 4 hastaya umut olan Melike Seven'in (25) cenazesi, Antalya'da toprağa verildi. Melike Seven'in Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden bu sene mezun olduğu ve diplomasını almak için Aydın'a gittiği öğrenildi.

Kaza, 4 Eylül akşamı Karacasu-Tavas kara yolu üzerinde meydana geldi. A.G. yönetimindeki 45 RA 7474 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Melike Seven idaresindeki 34 ZC 701 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Melike Seven araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü

Tedaviye alınan yaralılardan Melike Seven'in 17 Eylül'de öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Nazilli Devlet Hastanesi Organ Bağış ekibinin durumu bildirdiği Seven'in ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Seven'in bağışlanan organlarından kalbi, karaciğeri ve böbrekleri ameliyatla alındı. Bağışlanan organlar, İzmir ve Antalya'da 4 hastaya nakledilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterle götürüldü.

Melike Seven'in Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden bu sene mezun olduğu ve diplomasını almak için Aydın'a gittiği öğrenildi. Melike Seven'in cenazesi dün öğle vakti Manavgat Kavaklı Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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