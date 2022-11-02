Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafik kazasında biri hamile 3 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 aylık hamile kadın, 6 yaşındaki kızı ve akrabası olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 aylık hamile kadın, 6 yaşındaki kızı ve akrabası olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Sedat Çimen (36) idaresindeki 19 EP 494 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 YB 6841 plakalı otomobil, Çorum- Mecitözü kara yolu Elvan Çelebi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 19 EP 494 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden Sedat Çimen, Serap Çimen (32), Ömür Su Çimen (6) ve Niyazi Bilgen yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 3 aylık hamile Serap Çimen ve 6 yaşındaki kızı Ömür Su Çimen ile akrabası Niyazi Bilgen, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Mecitözü Çelebi Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title