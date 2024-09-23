Üye Girişi
Haberler

Trafik Kazasında Anne ve Baba Hayatını Kaybetti, Kızları Hastanede Tedavi Oluyor

Trafik Kazasında Anne ve Baba Hayatını Kaybetti, Kızları Hastanede Tedavi Oluyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi'ne kayıt için yola çıkan Anataca ailesinin bulunduğu otomobil sulama kanalına uçtu. Kaza sonucu anne ve baba hayatını kaybederken, kızları Dilay ciğerleri su topladığı gerekçesiyle hastanede tedavi altında.

ATATÜRK Üniversitesi'ne ailesi ile birlikte kayıt yaptırmaya giderken içinde bulundukları otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada anne ve babasını kaybeden Dilay Anataca'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Ciğerleri su toplayan Anataca, kaza sırasında kırılan camdan dışarı çıktığını ve suyun kendisini 100 metre kadar sürüklediğini söyledi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Aziziye ilçesinin kırsal Çiğdemli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Mustafa Anataca'nın (50) kontrolünü yitirdiği 67 ADN 523 plakalı otomobil, yol kenarındaki reklam tabelasına çarpıp su kanalına uçarak, ters döndü. Yoldan geçenler otomobili fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, otomobildeki Mustafa Anataca ile eşi Birsen Anataca'nın (49) cansız bedenlerine ulaşıldı. Yüzerek kendi imkanlarıyla kurtulan çiftin kızları Dilay Anataca ise ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ciğerlerinin su toplaması nedeniyle Göğüs Cerrahisi Servisi'nde tedavi altına alınan Anataca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dilay Anataca, babasının yağmurdan dolayı otomobilinin kontrolünü kaybettiğini, aracın ana yoldan çıkarak bir süre toprakta gittikten sonra su kanalına uçtuklarını söyledi. Kendisinin otomobilin arkasında oturduğu ve emniyet kemerinin bağlı olmadığını belirten Anataca, suya düşüp ters dönen otomobilden kırılan camdan güçlükle dışarı çıktığını ve suyun kendisini yaklaşık 100 metre sürüklediğini söyledi. Kanaldan dışarı çıkamadığını ve dakikalarca orada tutunduğu bir şeyle yardımın gelmesini beklediğini vurgulayan Anataca, bulunduğu yere AFAD ve sağlık ekiplerinin gelerek kendisini çıkarıp ambulansla hastaneye kaldırdığını ifade etti.

TAZİYE MESAJI

Atatürk Üniversitesi kaza ile ilgili olarak, taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Üniversitemiz Kazım Karabekir Eğitim Fakültesine kayıt yaptırmak üzere ailesiyle birlikte çıktığı yolculukta meydana gelen trafik kazasında, öğrencimiz Dilay Anataca sağ olarak kurtulmuş ancak annesi Birsen Anataca ile babası Mustafa Anataca dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Öğrencimizin kıymetli ailesine Allah'tan rahmet; başta Dilay olmak üzere tüm sevenlerine ve Atatürk Üniversitesi ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

Adi Tıp Kurumu'ndan alınan Birsen Anataca ile Mustafa Anataca'nın cenazeleri Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Anataca çiftinin cenazeleri akşam uçakla İstanbul'a oradan da kara yolu ile memleketleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesine götürülecek. Dilay Anataca'nın hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Üniversitesi Otomobil 3-sayfa trafik Sağlık Güncel Kaza Baba

İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var

İsrail'in bomba yağdırdığı ülkede ölü sayısı 100'e yükseldi

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Ümraniye'de polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı mı? Adliyeye sevk edilme anı! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 23 Eylül İstanbul nöbetçi eczaneler! Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? Engelli çobanı öldüresiye dövdüler! Olay ne? Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) Kadir İstekli davası ne oldu, kaç yıl ceza aldı? 6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar açıklandı! Fenerbahçe- Union SG maçı ne zaman? Fenerbahçe- Union Saint Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Tomris Giritlioğlu'nun hayatı... Tomris Giritlioğlu öldü mü, neden öldü? Tomris Giritlioğlu ne kanseri, hastalığı nedir? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE (23 EYLÜL) Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? 2024 Tüpraş temettü ne zaman ve ne kadar yatacak? MasterChef Adana Kebap Tarifi! Adana Kebap nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });