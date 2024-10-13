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Trafik Kazasında AK Parti Gençlik Kolları Üyesi Hayatını Kaybetti

Trafik Kazasında AK Parti Gençlik Kolları Üyesi Hayatını Kaybetti
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Ankara'da meydana gelen trafik kazasında AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu hayatını kaybetti. Kaza sırasında otomobilin ağaca çarpması sonucu yaşanan olayda, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

ANKARA'da dün akşam otomobilin ağaca çarptığı kazada AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu (27) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Barış Önderoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 06 ENA 742 plakalı otomobil, ağaca çarptı. Kazada, ikiye bölünen otomobilin yarısı karşı şeritten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BEH 713 plakalı otomobile çarparken, diğer yarısı ağaca takılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Önderoğlu ile ablası AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu ve arkadaşı Ayşenur Gök yaralandı. Yaralılardan Betül Önderoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği belirtildi.

AK PARTİ'Lİ ALA VE ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Önderoğlu'nun ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı. Ala, "Gençlik Kollarımızda görev yapan Betül Önderoğlu kardeşimizin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Gençlik Kolları teşkilatımızın fedakar ve çalışkan mensubu Betül Önderoğlu kardeşimizi geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. Çok üzgünüz. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Teşkilatımızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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