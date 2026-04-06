Haberler

Nevşehir'de kazada eşi ve 2 çocuğu ölen kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir trafik kazasında eşini ve iki çocuğunu kaybeden Pelin C., 19 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını verdi. Kazada, bir otomobil ve minibüs arasında meydana gelen çarpışmada, Pelin C.'nin eşi ve oğlu hayatını kaybetmişti.

İstanbul'dan Ramazan Bayramı tatili için memleketleri Nevşehir'e gelirken geçirdikleri trafik kazasında ailesini kaybeden Pelin C, Nevşehir Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay

19 Mart'ta, Yasin Ç'nin kullandığı 50 LF 858 plakalı otomobil, Nevşehir-Acıgöl kara yolu Karapınar yol ayrımında karşı yönden gelen Mehmet Gültekin C. idaresindeki 50 ADN 655 plakalı otomobille çarpışmış, savrulan otomobile Hasan S. yönetimindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs çarpmıştı.

Kazada, sürücü Mehmet Gültekin C. ile beraberindeki oğlu Aras C. yaşamını yitirmiş, eşi Pelin C. ve çocuğu Kayra C. ile diğer araçlardaki 5 kişi yaralanmıştı.

Kayra C. de hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

