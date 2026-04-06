Nevşehir'de kazada eşi ve 2 çocuğu ölen kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iki otomobil ile minibüsün karıştığı kazada eşi ve 2 çocuğu ölen kadın, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İstanbul'dan Ramazan Bayramı tatili için memleketleri Nevşehir'e gelirken geçirdikleri trafik kazasında ailesini kaybeden Pelin C, Nevşehir Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay

19 Mart'ta, Yasin Ç'nin kullandığı 50 LF 858 plakalı otomobil, Nevşehir-Acıgöl kara yolu Karapınar yol ayrımında karşı yönden gelen Mehmet Gültekin C. idaresindeki 50 ADN 655 plakalı otomobille çarpışmış, savrulan otomobile Hasan S. yönetimindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs çarpmıştı.

Kazada, sürücü Mehmet Gültekin C. ile beraberindeki oğlu Aras C. yaşamını yitirmiş, eşi Pelin C. ve çocuğu Kayra C. ile diğer araçlardaki 5 kişi yaralanmıştı.

Kayra C. de hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.