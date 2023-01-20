Trafik kazasında 16 yaşındaki genç öldü, 2 arkadaşı yaralandı Güncel Haberler Kayseri'de otomobille tırın çarpıştığı trafik kazasında 16 yaşındaki gençlerden 1'i öldü, 2'si yaralandı. Kayseri'de otomobille tırın çarpıştığı trafik kazasında 16 yaşındaki gençlerden 1'i öldü, 2'si yaralandı. A.K. (16) idaresindeki 55 AEJ 021 plakalı otomobil, Gaffar Okkan Bulvarı'nda, sürücüsü öğrenilemeyen 38 ADL 066 plakalı tıra arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle panikleyen sürücü A.K. otomobilini, Mimsin Şirintepe Mahallesi Uyanık Sokağa kadar sürmeye devam etti. Burada çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler, sürücünün yanındaki Y.U'nun (16) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ve arka koltuktaki A.K. (16) de hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden gencin yakınları otomobilin bulunduğu yerde sinir krizi geçirdi. Kaynak: AA / Güncel Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Trafik kazasında 16 yaşındaki genç öldü, 2 arkadaşı yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.