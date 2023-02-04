Trafik kazası sonucu yaralanan köpek 6 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu

HATAY - Hatay'da araç çarptıktan sonra günlere fark edilmeyen ve ölmek üzereyken bulunan köpek 6 ay tedavi edildikten sonra sağlığına kavuştu.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'ya bağlı Kisecik Mahallesi'nde bir araç sokak köpeğine çarpıp, yaralayarak kaçtı. Dere yatağı kenarına düşen sokak köpeği günlerce fark edilmedi. Köpek ölmek üzereyken mahalleli tarafından görüldü. Mahalle sakinleri gönüllü olarak sokak köpeklerine bakan öğretmen Fatma Betül Yalım'dan yardım istedi. Dere yatağı kenarında 10 gün mahsur kalan sokak köpeğine sahip çıkan Yalım, "Zarif" ismini koyduğu köpeği 6 ay boyunca tedavisini yaptırarak yeniden sağlığına kavuşmasına yardımcı oldu.

Yalım, bir velisinin kendisi arayarak bilgilendirdiğini ve köpeği bulduklarında yarı ölü gibi olduğunu belirterek "15 yıldır sokak hayvanlarına gönüllü olarak yardım etmeye çalışıyoruz. Tedavi, besleme ve yuvalandırma çalışmalarını gönüllü olarak yürütüyoruz. Ben Antakya'da öğretmenlik yapıyorum, çalıştığım köyden bir velim aradı ve 'burada bir köpeği araba çarptı ve 10 gündür de dere yatağı kenarında yatıyor' dedi. Zaten kendileri de oraya ulaşamamışlar, çıkaramamışlar. Dere yatağı çok sapa olduğu için bizde belediyeden, itfaiyeden yardım istedik. Daha sonra acilen kliniğe ulaştırdık. Onu bulduğumuzda yarı ölü gibiydi. Kocaman bir açık yarası vardı. İlk müdahale de felç olduğu anlaşıldı. Aynı zamanda çok uzun süre aç kalmış, midesinden yosun falan çıktı, dere kenarında sadece su içerek hayata tutunmuş. Daha sonrasında birçok hastalık çıktı. Fakat o çok mücadeleciydi, biz de onun mücadelesine tutunduk. İlk başta ümidimiz yoktu, veterinerler bile 'bu kadar ağır bir vakanın düzelebilmesi çok zor olur' dediler. Ama Zarif o zorluğu yendi" dedi.

Tedavisinin ilk 3 gününün çok zorlu geçtiğini belirten Yalım "3 gün boyunca açık yara tedavisi ve temizliği için uğraşıldı. Yarası 3 ayda küçüldü. Felç konusunda tedavisi başladı. Felci de uzman veteriner hekimlerden yardım alarak, günlük fizik tedavilerle ilerlettik. 4 ayın sonunda ayakta durabildi. 6 ayın sonunda yürür hale gelebildi" diye konuştu.

Yalım, ayrıca yuvalanmasının da ilginç olduğunu 6 ay boyunca klinikte tedavi sürecine şahit olan bir hasta sahibinin sahiplenmek istediğini ve yuva ilanı açmadan Zarif'in kendi kendine sahiplendirdiğini söyledi.