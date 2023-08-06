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Trafik kazası sonrası ölen kişinin raporu 8 saat sonra hazırlandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik kazası sonucu yatağa bağımlı kalan Murat Kaynak'ın ölümü üzerine beklenen belediye tabibi, olay yerine gelip rapor hazırladı. Normal ölüm raporu verilen Kaynak'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

8 SAAT SONRA RAPOR HAZIRLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kalan Murat Kaynak'ın hayatını kaybetmesinin ardından beklenen belediye tabibi, yaklaşık 8 saat sonra olay yerine gelip, rapor hazırladı. Normal ölüm raporu verilen Murat Kaynak'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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