Trafik Kazası Sanığına 11 Yıl 1 Ay 10 Gün Ceza

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hamile kadın ile 4 aylık bebeğinin öldüğü, 5'i çocuk 9 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin yargılanan sanık, 11 yıl 1 ay 10 gün hapse çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık S.E.E (25), müşteki otomobil sürücüsü yabancı uyruklu Hüseyin Elsaid ve araçtaki Nadia Elsaid ile müştekiler ve avukatları yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkilinin tahliyesini ya da alt sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Sanık S.E.E. ise kazada kastının olmadığını ve yolları bilmediği için ters yöne yanlışlıkla girdiğini savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Müşteki avukatları da suçun bilirkişi raporuyla sabit olduğunu ve mütalaaya katıldıklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığa, "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Olay

Başiskele ilçesi D-130 kara yolu Körfez Mahallesi mevkisinde 7 Kasım 2023'te yabancı uyruklu Hüseyin Elsaid idaresindeki 41 AJR 709 plakalı otomobil ile ters yöne giren S.E.E. yönetimindeki 34 HB 3302 plakalı cip çarpışmış, kazada 4 aylık bebek Vetin Elsaid ile annesi Fatma Alzibid yaşamını yitirmiş, sürücüler ile 5'i çocuk 10 kişi de yaralanmıştı.

Cip sürücüsü S.E.E. tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.