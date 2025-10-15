Trafik Kazalarını Önlemek için Caydırıcı Cezalar Öneriliyor

(TBMM) - Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanması beklenen Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler öngören teklifle ilgili "Günde 10 insanımızı yüksek hızdan, kırmızı ışık ihlalinden, hatalı şerit değiştirmeden dolayı kaybediyoruz. Yıllık 6 bin 500 civarında insanımız... Caydırıcı cezaları koymamız lazım. Etkin ve caydırıcı cezaları koymazsak bu ihlaller devam edecek" dedi. Güler, kanun Ocak'ta yürürlüğe gireceği için "yeniden değerleme oranı"yla yeni bir artış olmayacağını, mevcut teklifteki miktarların geçerli olacağını vurguladı. Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'nde LGBTİ bireylere yönelik hapis cezası dahil çeşitli düzenlemelerin yer aldığı iddialarına ilişkin ise "Bu konudaki dünya uygulamaları nedir, bizdeki uygulamalar nedir bu konularda değerlendirmeler yapılıyor. Bu bir taslak haline gelmiş değil" ifadelerinini kullandı.

Ak Parti Grubu kapalı grup toplantısı yapıldı. Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlika, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin Bakanlığının yaptığı etki analizleriyle ilgili sunum yaptı ve vekillerin sorularını yanıtladı.

"Yaz boyunca da trafik levhalarında çalışmalar yapıldı, eksikler tamamlandı"

Toplantının son bölümüne katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantının ardından gazetecilerin soruları üzerine, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanması beklenen kanun teklifine değinerek, şunları söyledi:

"Günde 10 insanımızı yüksek hızdan, kırmızı ışık ihlalinden, hatalı şerit değiştirmeden dolayı kaybediyoruz. Yıllık 6 bin 500 civarında insanımız... Caydırıcı cezaları koymamız lazım. Etkin ve caydırıcı cezaları koymazsak bu ihlaller devam edecek o zaman insanlara şunu sormamız lazım, 'biz ölümlü trafik kazalarını caydırıcı, etkin olanaklarla beraber engelleyemezsek bunu nasıl azaltabiliriz?' Çünkü biz yol iyileştirmelerini yapıyoruz. Yaz boyunca da trafik levhalarında çalışmalar yapıldı, eksikler tamamlandı. O zaman bizim kurallara uymaktan başka çaremiz yok. Bu ölümlü trafik kazalarının nasıl meydana geldiğine dair raporlar elimizde. Birincisi kırmızı ışık ihlali, ikincisi; aşırı hız, üç; ani manevra değişikliği, şerit ihlali ve yaklaşma mesafelerine uymamak. Uysunlar insanlar, trafik kuralları ne için var?"

"Yeniden değerleme oranıyla artış yapılması söz konusu değil"

Güler, kanunun Ocak'ta yürürlüğe gireceğini belirterek, yeniden değerleme oranlarıyla ayrıca bir artış olmayacağını, mevcut kanun teklifindeki ceza miktarlarının geçerli olacağını vurguladı.

"Bağımsız, tarafsız yargının elinden kimse kaçamaz"

Güler, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eski eşi, eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THK) Rektörü Ünsal Ban'ın, hakkında devam eden davalar ve yurt dışı yasağına rağmen Türkiye'den kaçmasına ilişkin soruya ise, "Ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar bizim Interpol aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'mız bu tür suçluları çok sıkı takip ediyor. Bağımsız, tarafsız yargının elinden kimse kaçamaz" ifadelerine yer verdi.

"Bize ulaşan öyle bir taslak yok, bakanlıklarımız çalışıyor"

Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'nde LGBTİ bireylere yönelik hapis cezası dahil çeşitli düzenlemelerin yer aldığı iddialarına ilişkin ise, "Bize ulaşan öyle bir taslak yok. Aile Bakanlığı'mız ve diğer bakanlıklarımız akademisyenlerle birlikte çalıştaylar yapıyorlar. Bu konudaki dünya uygulamaları nedir, bizdeki uygulamalar nedir bu konularda değerlendirmeler yapılıyor. Bu bir taslak haline gelmiş değil" dedi.