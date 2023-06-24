Trafik Kazalarını Önleme Derneği: Kurban Bayramı'nda Trafik Kurallarına Uyalım

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, trafik kazalarının artış eğiliminde olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 9 günlük Kurban Bayramı, okullarında tatil olmasıyla birlikte yoğun bir trafik hareketliliğine sahne olacaktır. Tatilin ülke vatandaşlarımıza acı ve üzüntü getirmemesi dileğiyle, sürücülerimizi can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışları önlemek amacıyla trafik kurallarına uymaya davet ediyoruz" çağrısını yaptı.

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, trafik kazalarının artış eğiliminde olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 9 günlük Kurban Bayramı, okullarında tatil olmasıyla birlikte yoğun bir trafik hareketliliğine sahne olacaktır. Tatilin ülke vatandaşlarımıza acı ve üzüntü getirmemesi dileğiyle, sürücülerimizi can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışları önlemek amacıyla trafik kurallarına uymaya davet ediyoruz" çağrısını yaptı.

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, trafik kazalarının artış eğiliminde olduğunu belirterek bugün yazılı basın açıklaması yaptı. Derneğin açıklaması şöyle:

"Önümüzdeki 9 günlük Kurban Bayramı, okullarında tatil olmasıyla birlikte yoğun bir trafik hareketliliğine sahne olacaktır. Tatilin ülke vatandaşlarımıza acı ve üzüntü getirmemesi dileğiyle, sürücülerimizi can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışları önlemek amacıyla trafik kurallarına uymaya davet ediyoruz.

"ÖZELLİKLE ŞEHİRLERARASI YOLCULUKLARDA HIZ SINIRINA, HATALI ŞERİT DEĞİŞTİRME, ÖNDEKİ ARACI GEÇME, EMNİYET KEMERİ KURALLARINA DİKKAT ÇEKMEK İSTERİZ"

Özellikle şehirlerarası yolculuklarda hız sınırına, hatalı şerit değiştirme, öndeki aracı geçme, emniyet kemeri kurallarına dikkat çekmek isteriz. Ayrıca otobüs yolculuklarında tüm yolcuların emniyet kemeri takmalarının yasa gereği olduğunu, aksi davranışlara yaptırım uygulanacağını hatırlatmayı görev sayıyoruz. Aracıyla yola çıkacak sürücülerin yola çıkmadan, yoldayken ve eve dönerken trafik kurallarını doğrudan etkileyen bakım, belge, cihaz vb. konularda gereken özen ve önemi göstermelerini dileriz.

"ARTIŞ ORANI ÇARPIŞMA SAYISINDA YÜZDE 10, YARALI SAYISINDA YÜZDE 7, ÖLÜ SAYISINDA YÜZDE 6 OLMUŞTUR"

Üzülerek hatırlatmalıyız ki bu yılın Nisan ayında meydana gelen toplam 44.901 trafik çarpışmasında 258 kişi hayatını kaybederken 28.806 kişi yaralanmıştır. Mayıs ayında ise çarpışma sayısı 48.380 olurken 275 ölüm, 31.746 yaralanma meydana gelmiştir. Artış oranı çarpışma sayısında yüzde 10, yaralı sayısında yüzde 7, ölü sayısında yüzde 6 olmuştur.

"TOPLUMA BİR BÜTÜN OLARAK EKONOMİK KAYIPLARA NEDEN OLAN TRAFİK ÇARPIŞMALARINA İZİN VERMEYELİM"

Son iki ayın istatistik bilgilerine göre artış eğiliminde olan trafik çarpışmalarının önlenmesine yönelik daha fazla dikkat, daha fazla kurallara uyum ve özen gösterilmesini toplumdan bekliyoruz. Bireylere, ailelere, topluma bir bütün olarak ekonomik kayıplara neden olan trafik çarpışmalarına izin vermeyelim. Trafik kurallarına uyalım."