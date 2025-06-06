Trafik Kazalarında Can Kaybı 6 Bin 351

Trafik Kazalarında Can Kaybı 6 Bin 351
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında 6 bin 351 can kaybı yaşandığını açıkladı. Bakan, kabul edilebilir tek sayının sıfır olduğunu vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "2024 yılında ülkemiz genelinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 6 bin 351 canımızı yitirdik. Kabul edilebilir tek bir sayı var. O da sıfır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, trafik kazalarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bir kamu spotu yayınladı. Kamu spotunda, "Geçen yıl Türkiye'de trafik kazalarında ortalama olarak ayda 510 kişi hayatını kaybetti. Kabul edilebilir sayı sizce kaç olmalı" denildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında bu soruyu tekrarlayarak "2024 yılında ülkemiz genelinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 6 bin 351 canımızı yitirdik. Bu sayı sıradan bir istatistik değil. Her biri, bir can! Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk. Her bir kayıp, bir ailenin ocağının sönmesi, birçok hayata dokunan acı demek! Telafisi imkansız, yeri doldurulamayacak bir veda demek. Kabul edilebilir tek bir sayı var. O da sıfır. Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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