Trafik Kazalarında 6 Bin 351 Can Kaybı: İçişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklama

Trafik Kazalarında 6 Bin 351 Can Kaybı: İçişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklama
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Trafik Kazalarında 6 Bin 351 Can Kaybı: İçişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan, her kaybın bir aile için büyük bir acı olduğunu vurgulayarak, kabul edilebilir tek sayının sıfır olduğunu belirtti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2024 yılında ülkemiz genelinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 6 bin 351 canımızı yitirdik. Bu sayı sıradan bir istatistik değil. Her biri, bir can! Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 yurttaşın yaşamını yitirdiğini belirtti. Yerlikaya "BirKural1Ömür" ve "YolunSonuBayramOlsun" etiketleri ile video iliştirerek yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu soruyu tekrar soruyorum: Sizce kabul edilebilir sayı kaç olmalı? 2024 yılında ülkemiz genelinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 6 bin 351 canımızı yitirdik. Bu sayı sıradan bir istatistik değil. Her biri, bir can! Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk.   Her bir kayıp, bir ailenin ocağının sönmesi, birçok hayata dokunan acı demek! Telafisi imkansız, yeri doldurulamayacak bir veda demek! Kabul edilebilir tek bir sayı var. O da: Sıfır. Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Kaynak: ANKA / Güncel
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