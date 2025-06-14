Trafik Kavgasında Yumrukla Ölüm: Şüpheli Tutuklandı

Maltepe'de, trafikte tartıştığı sürücüye yumruk atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cevizli Mahallesi'nde, 4 Haziran'da, trafikte yol verme meselesinden dolayı çıkan kavgada şüpheli E.Ö. (31) tarafından yumruklanması sonucu ağır yaralanan E.T. (48) bugün hastanede hayatını kaybetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen E.Ö. sürücünün ölümü üzerine yeniden yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda savcılıkça ifadesi alınan şüpheli tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli E.Ö. hakimlikteki sorgusunda, olayın mağdur tarafının kendisi olduğunu öne sürdü.

ATM'ye para yatırmaya giderken E.T'nin kendisini takip ettiğini iddia eden şüpheli, "Ben de sürekli arkamı kontrol ediyordum. Arabaya binsem beni takip edip etmeyeceğini düşünmekten tedirgin oldum. Sonrasında araca yanaşarak kendisine sormak zorunda kaldım. Alkollü olduğunu anlayınca özür dileyerek, yanlış anladığımı söyledim. Bana müdahale edeceğini düşünüp, hep tedirgin olarak can korkusu yaşadım. Ben kendisine sadece yumruk attım. Öldürme kastım olmamıştır. Herhangi bir kasıtla şahsa yaklaşmadım, kendimi koruma içgüdüsüyle bu olay gerçekleşmiştir." beyanında bulundu.

Şüpheli E.Ö, bu kişinin olay öncesinde aracıyla kendisini takip ederek tacizde bulunduğunu, olayın adrenaliyle bu eylemi gerçekleştirdiğini savunarak, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu ve ailesinin olduğunu, suç işleme kastının bulunmadığını kaydetti.

Hakimlikçe, şüphelinin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına hükmedildi.

Olay

Cevizli Mahallesi'nde 4 Haziran'da araçlarıyla seyir halinde olan E.Ö. ile E.T. arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıkmış, iki sürücü, araçlarından inerek yol kenarında kavga etmeye başlamıştı.

Kavganın büyümesi üzerine yumruk attığı E.T'nin yere düşerek hareketsiz kaldığını gören E.Ö. sürücüye kalp masajı yapmaya başlamıştı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırılmıştı.

Polis ekiplerince yakalanan E.Ö. hakkında, sevk edildiği adli makamlarca "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.