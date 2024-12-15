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Trafik Kavgasında Bıçaklanarak Öldürülen Taksicinin Cenazesi Karaman'da Defnedildi

Trafik Kavgasında Bıçaklanarak Öldürülen Taksicinin Cenazesi Karaman'da Defnedildi
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Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen trafik kavgasında bıçaklanarak ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki taksici Eren Peker, memleketi Karaman'da defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada aracında bıçaklanarak öldürülen taksicinin cenazesi, memleketi Karaman'da defnedildi.

Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında, Eren Peker (20) ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Peker bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Peker, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ailenin tek çocuğu olan Peker'in, Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu, derslerinden kalan zamanlarda taksicilik yaptığı öğrenildi.

Konya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Peker'in cenazesi, Karaman'da Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Peker'in cenazesi, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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