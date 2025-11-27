Haberler

Trafik Kavgası: İki Sürücü Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Başkentte yol verme tartışması sonucu iki sürücü arasında kavga çıktı. Bir sürücü diğerine boruyla saldırdı, diğer sürücü ise aracın camlarını kırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki tarafı gözaltına aldı.

Başkentte trafikte çıkan kavga sonucu iki araç sürücüsü gözaltına alındı.

Dün sabah saatlerinde Turgut Özal Bulvarı Gölbaşı istikametinde araçlarıyla seyir halindeki sürücüler A.D. ve A.A. arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen A.D, diğer sürücü A.A'yı kafasına boruyla vurarak yaraladı.

A.D, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Aynı istikametteki Mevlana Bulvarı'nda trafiğin sıkışması üzerine sürücüler tekrar denk geldi.

Burada aracından inen A.A. ve yanındaki B.M.A, A.D'nin aracının ayna ve camlarını çekiç ve bijon anahtarıyla kırdı.

İhbar üzerine olay yerine Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavganın tarafları gözaltına alındı.

Ehliyetlerine el konulan sürücülerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
