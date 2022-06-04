Trafik ışıklarında cam silip sürücülerden para isteyen 80 kişiye para cezası - Haberler

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Trafik ışıklarında cam silip sürücülerden para isteyen 80 kişiye para cezası

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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Trafik ışıklarında cam silip sürücülerden para isteyen 80 kişiye para cezası

ADANA'da, kavşak ve trafik ışıklarında araçların camını silip para isteyerek sürücüleri rahatsız eden 80 kişiye, 22 bin 160 lira para cezası uygulandı.

ADANA'da, kavşak ve trafik ışıklarında araçların camını silip para isteyerek sürücüleri rahatsız eden 80 kişiye, 22 bin 160 lira para cezası uygulandı. Şüphelilerden A.Ö., polis aracına bindirilirken, "4 kere hacca gittik, geldik. İnanmıyorsan dayıya sor" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavşak ve trafik ışıklarında cam silip, para isteyerek sürücülere rahatsızlık veren kişilere yönelik uygulama yaptı. Kent genelinde ana arterlerde konuşlanan 148 ekip, şüphelileri takibe aldı. Ekiplere yakalanan 80 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre 22 bin 160 lira para cezası uygulandı.Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda cam silen A.Ö. de polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. A.Ö., polis aracına bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "4 kere hacca gittik, geldik. İnanmıyorsan dayıya sor" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

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