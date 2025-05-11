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Trafik Işığı İhlali Nedeniyle 369 Bin Sürücüye İşlem Yapıldı

Trafik Işığı İhlali Nedeniyle 369 Bin Sürücüye İşlem Yapıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025'in ilk 4 ayında trafik ışığı ihlali nedeniyle 369 bin 457 sürücüye işlem uygulandığını ve bu yıl kırmızı ışık ihlali nedeniyle 137 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025'in ilk 4 ayında 369 bin 457 sürücüye trafik ışık ihlaliyle ilgili işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu yılın ilk 4 ayında trafik ekiplerince, ışık ihlali ile ilgili 369 bin 457 sürücüye işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, "2024 yılında 137 vatandaşımız, yani her 3 günde 1 canımız kırmızı ışık ihlali nedeniyle hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında ayrıca emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 1-8 Mayıs arasında 3 milyon 600 bin 17 aracın denetlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 149 bin 311, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 818, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 993, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 498 bin 666 sürücüye işlem yapıldı.Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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