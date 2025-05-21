Trafik İşaretlerine Uyun! Yol Çalışmaları Nedeniyle Ulaşım Kontrol Altında

Trafik İşaretlerine Uyun! Yol Çalışmaları Nedeniyle Ulaşım Kontrol Altında
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Karayollarında devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını ve ulaşımın kontrollü sağlandığını duyuran Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücüleri trafik işaretlerine uyulması konusunda uyardı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Havsa-Edirne Doğu kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle Edirne yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-12. kilometrelerinde marina bağlantı yolu ile Güzelbahçe Kavşağı arasındaki aydınlatma çalışmaları sebebiyle Çeşme istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Kuzey Kavşağı Gişe İstasyonu'ndaki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla geniş araç şeridi trafiğe kapatıldı.

TAG Otoyolu'nun 9-12. kilometrelerinde (Yılankale-Ceyhan kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 48. kilometresindeki (Gümüşhane çevre yolu) T5 Tüneli'nin Gümüşhane-Torul yönündeki tüpünde yangın söndürme sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 28-31. ve 32-36. ile Malatya-İkizce yolunun 12-13. kilometrelerinde (TOKİ Kavşağı) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 36-37. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 7-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Düzce-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Düzce istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Cide-İnebolu yolunun 56-58. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
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