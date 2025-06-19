Trafik İşaretlerine Uyun: Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, O-3 Otoyolu dahil birçok yol kesiminde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmalarını ve trafik işaretlerine uymalarını istiyor. Çalışmalar 21.00-06.00 saatleri arasında sürüyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 Otoyolu'nun Selimpaşa-Silivri kavşakları kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor. Çalışmalar, 21.00-06.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor.
Büyükçekmece-İstanbul yolunun 28-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerinde (Kilis-Akkent kavşakları kesimi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Gümüşova-Düzce yolunun 6-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Kars-Ardahan yolunun 50, Tunceli-Kovancılar yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Sandıklı-Keçiborlu-Burdur yolunun 40. kilometresinde Porsuma Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışması nedeniyle Sandıklı istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Selendi-Simav yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.