Trafik İşaretlerine Uyun: Karayollarında Çalışmalar Devam Ediyor

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Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerektiğini duyurdu. Çeşitli otoyollarda yapılan üstyapı onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle bazı kesimler trafiğe kapatıldı. Detaylı bilgi ve yönlendirmeler bültenlerde yer alıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılarak, sürücüler Kandıra Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 11-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşakları 0-2, Elazığ-Keban yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 53-58. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 54-55. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 17 Temmuz'a kadar ulaşım kontrollü sağlanacak.

Trabzon-Rize yolunun 13. kilometresinde (Yomra şehir çıkışı mevkisi) baş üstü trafik levhası montaj çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
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