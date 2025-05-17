Trafik İşaretlerine Dikkat! Yol Çalışmaları Nedeniyle Şerit Daraltmaları Devam Ediyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin yol çalışmaları nedeniyle dikkatli olmalarını ve trafik işaretlerine uymalarını istedi. Birçok otoyolda ve yol kesiminde yapı çalışmaları sürüyor, bu nedenle ulaşımda kısıtlamalar mevcut.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde 21.00-07.00 saatlerinde yürütülecek üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın çevre yolu Aydın-İzmir istikameti 0-4. kilometrelerindeki sol ve orta şeritler üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Kaman-Kırşehir yolunun 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Antakya-Reyhanlı yolunun 19-21. kilometrelerindeki (Demirköprü mevki) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Seydişehir-Bozkır yolunun 21-25. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 45-51. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Bingöl-Genç yolunun 7-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.