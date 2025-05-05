Trafik İkazları ve Kontrol Önlemleri Önemli

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 13-16. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Aydın-Denizli yolunun 13-14. kilometrelerinde Babadağ Kavşak Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Cide-İnebolu yolunun 56-58. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 28-31 ve 32-36, Burdur-Antalya yolunun 95-96. kilometrelerindeki (Kepezüstü mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 16-19. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52, Ağrı-Doğubayazıt yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.