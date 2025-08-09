Trafik İhlali Yapan Sürücüye 37 Bin Lira Ceza

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sol şeridi kapatarak makas atan ve emniyet şeridini kullanan sürücü H.A'ya toplam 37 bin 211 lira ceza kesildi. Sürücünün belgesi iptal olmasına rağmen araç kullandığı tespit edildi ve aracı trafikten men edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde trafik kurallarını ihlal eden sürücüye 37 bin 211 lira ceza kesildi.

Karasu Çevre Yolu'nda H.A'nın (28) aracıyla sol şeridi kapatarak makas attığı ve emniyet şeridini kullandığı görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarınca paylaşılması üzerine trafik ekipleri harekete geçti.

Çalışmalar neticesinde H.A'ya, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, emniyet şeridini ihlal etmek ve makas atmak suçlarından toplam 37 bin 211 lira ceza kesildi.

Ayrıca H.A'nın kullandığı araç trafikten menedildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
