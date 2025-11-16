Haberler

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücü Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırıkkale-Çorum yolunda bir sürücünün, ailesiyle seyahat eden bir vatandaşın önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü bildirdi. Söz konusu sürücüye idari para cezası uygulanacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırıkkale-Çorum yolunda ailesiyle birlikte seyahat eden vatandaşın önünü keserek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı açıklamada, olaya ilişkin görüntüleri paylaşarak, "Trafik güvenliğini hiçe sayan asfalt zorbası yakalandı." ifadesini kullandı.

Ailesiyle birlikte seyahat eden vatandaşın önünü keserek, korku ve paniğe neden olan araç sürücüsü E.D'nin yaptığı davranışın asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Yerlikaya, trafiğin kimsenin zorbalık gösterisi yapacağı, sürücünün dikkatsizliği, öfkesi veya sorumsuzluğuyla masum insanların hayatıyla oynayacağı bir yer olmadığını belirtti.

Yerlikaya, sürücüye idari para cezası uygulanacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne giren maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen veya yol kapayan sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız. Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlallerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, vatandaşlarımızın canını hiçe sayan bu kişileri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
