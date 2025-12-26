Haberler

Motosiklet Sürücüsü Trafikte Makas Atarken Yakalandı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, trafikte makas atarak tehlike yaratan motosiklet sürücüsü sanal medyada paylaştığı görüntüler nedeniyle polis tarafından yakalandı. Sürücüye ceza uygulandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, o anları sanal medyada paylaşınca polis ekiplerince yakalandı.

Kızıltepe ilçesinde motosiklet sürücüsü S.G., trafikte makas attığı görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Görüntüler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla sürücü yakalandı. Sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanırken, 'Trafik güvenliği tehlikeye sokma' suçundan da işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
