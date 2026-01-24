Haberler

Kütahya'da yaya önceliğini yok sayan kamyon şoförü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da yaya geçidinde trafik güvenliğini tehlikeye sokan bir kamyon şoförünün yakalandığını açıkladı. Bakan, yaya geçitlerinde yaşanabilecek kazaları önlemek ve trafik bilincini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da yaya geçidinden hızla geçerek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kamyon şoförünün yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından, "Gereği Yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, yaya geçidini kullanmaya çalışan bir kadının, sol şeritten hızla gelen kamyonun çarpmasından son anda kurtulduğu anlara ilişkin görüntülere yer verdi.

Paylaşılan videonun devamında, şoförün polis ekiplerince yakalanarak, hakkında işlem yapıldığı görüldü.

Yerlikaya, "Videoda gördüğünüz gibi yaya geçidinden geçmeye çalışan yayalara, sağ taraftaki araç yol verirken, sol taraftan hızla gelen kamyon az kalsın çarpıyordu. Kütahya'da yaya geçidinden hızla geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, yaya önceliğini hiçe sayan C.A. isimli sürücü yakalandı. Gereği yapıldı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Yeni Trafik Kanunu Teklifi'nin hedeflerine de değinen Yerlikaya, amaçlarının sürücülere yalnızca kuralları ezberletmek değil, doğruyu yanlıştan ayırt eden bir trafik bilinci oluşturmak olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, "Trafik cezası riskli davranışı anlık olarak durdurabilir, denetim mekanizmaları bu davranışın tekrarını azaltır, ancak trafik kültürü doğru davranışı kalıcı hale getirir. Ceza, anlık, trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuruyor
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuruyor
Trump'ın Barış Kurulu'na davet ettiklerinin neredeyse yarısı ABD'ye giremiyor

Gazze Barış Kurulu Trump'ın yasaklarına takıldı
Pentagon'dan yeni savunma stratejisi: Öncelikli kaygı unsuru artık Çin değil

Trump, askeri stratejiyi kökten değiştirdi! Öncelik artık o ülke değil