Haberler

Maltepe'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Maltepe'de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 24 bin 338 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle polis merkezine götürüldü.

İstanbul Maltepe'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 24 bin 338 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında, sosyal medyada paylaşılan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüler incelemeye alındı.

Çalışmalar sonucunda, görüntülerde yer alan aracın sürücünün A.Ö. olduğu tespit edildi.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "tescil plakası takmamak", "muayenesiz araçla trafiğe çıkmak", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "tek yönlü yolda ters yönde seyretmek", "yer işaretlemelerine uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 24 bin 338 lira trafik idari para cezası uygulanan sürücü, adli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu

Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Bursa'da inşaat alanında beton dökümü sırasında göçük: 1 ölü

Tonlarca betonun altında kaldılar: 1 işçi öldü, 2'si sağ kurtarıldı
Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti

Piyasa alev aldı, dev bankalar hesapları sil baştan değiştirdi
Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok

Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok