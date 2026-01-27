Maltepe'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

İstanbul Maltepe'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 24 bin 338 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında, sosyal medyada paylaşılan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüler incelemeye alındı.

Çalışmalar sonucunda, görüntülerde yer alan aracın sürücünün A.Ö. olduğu tespit edildi.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "tescil plakası takmamak", "muayenesiz araçla trafiğe çıkmak", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "tek yönlü yolda ters yönde seyretmek", "yer işaretlemelerine uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 24 bin 338 lira trafik idari para cezası uygulanan sürücü, adli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.