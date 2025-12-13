Haberler

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Ümraniye'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücünün yakalandığını açıkladı. Yeni trafik kanunu teklifiyle birlikte, bu tür sürücülere 90 bin lira ceza ve ehliyetine 60 gün el konulacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından ilçede makas atıp, tehlikeli şekilde art arda şerit değiştirerek trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü M.E.A'nın yakalandığını belirtti.

Paylaşımında sürücünün trafikteki görüntülerine de yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mevcut kanuna göre makas atan araç sürücüsüne sadece idari para cezası uygulanıyor. Ehliyeti cebinde kalıyor ve aracını kullanabiliyordu. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? Artık caydırıcı cezalar geliyor. Yeni Trafik Kanunu teklifine göre, makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafiğin güvenliğini tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
İstanbul'un göbeğinde 'at kesimi' skandalı! Vatandaşlara yedirmişler

İstanbul'un göbeğinde skandal! Kesip kesip vatandaşa yedirmişler
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
Duştan çıkan genç kadın, dolaptaki telefonundan gelen sesle şoke oldu

Duştan çıkan genç kadın, telefonundan gelen sesle şoke oldu
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
title