Trafik Güvenliğini Tehdit Eden Gelin Arabasına Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, düğün konvoyundaki yabancı plakalı gelin arabasının sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 10 bin 260 lira ceza kesildi.

Adana'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren gelin arabasının sürücüsüne para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 23 Ağustos'ta merkez Çukurova ilçesinde düğün konvoyundaki yabancı ülke plakalı gelin arabasının sürücüsünün, aracının lastiklerini yerinde döndürüp yakarak duman çıkardığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, aracın sürücüsü B.A.A'ya ulaşarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, çevreye rahatsızlık verdiği ve "abart egzoz" kullandığı gerekçesiyle 10 bin 260 lira ceza kesti.

Ehliyetine el konulan sürücünün aracı da trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi resmen satıldı

KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi satıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu

Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.