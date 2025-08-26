Trafik Güvenliğini Tehdit Eden Gelin Arabasına Ceza
Adana'da, düğün konvoyundaki yabancı plakalı gelin arabasının sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 10 bin 260 lira ceza kesildi.
Adana'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren gelin arabasının sürücüsüne para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 23 Ağustos'ta merkez Çukurova ilçesinde düğün konvoyundaki yabancı ülke plakalı gelin arabasının sürücüsünün, aracının lastiklerini yerinde döndürüp yakarak duman çıkardığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine araştırma başlattı.
Ekipler, aracın sürücüsü B.A.A'ya ulaşarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, çevreye rahatsızlık verdiği ve "abart egzoz" kullandığı gerekçesiyle 10 bin 260 lira ceza kesti.
Ehliyetine el konulan sürücünün aracı da trafikten men edildi.