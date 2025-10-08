Haberler

Trafik Güvenliği İçin Yeni Dönüşüm Süreci Başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte sade ve etkin işaretleme sistemi oluşturmak amacıyla yeni bir dönüşüm süreci başlattıklarını açıkladı. Bu süreç, 81 ilin valileriyle yapılan toplantıda ele alındı ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik adımlar değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte sade, anlaşılır ve etkin bir işaretleme sistemi hedefiyle yeni bir dönüşüm sürecini yürüttüklerini bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile 81 ilin valisiyle gerçekleştirdikleri, "Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı" konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

Trafikte düzenin ve güvenliğin sağlanması için 16 Ağustos 2025'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yeni bir süreci başlattıklarını anımsatan Yerlikaya, bu genelge ile karayollarındaki hız sınırlarından, anayol levhalarına, yaya geçitlerinden meskun mahal levhalarına kadar tüm işaretlemelerin yeniden gözden geçirildiğini aktardı.

Yerlikaya, 6 Ekim'de İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında "Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklığın Sağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Protokol kapsamında artık her ilimizde valilerimizin başkanlığında, Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirilmesi Komisyonları kurulacak. Vali Yardımcılarımızın koordinasyonunda, belediye, emniyet, jandarma, karayolları ve il özel idaresi personelinden oluşan çalışma grupları sahada görev yapacak. Trafik güvenliği, sadece bir ulaşım konusu değil, her şeyden önce insan hayatının korunmasıdır. Her bir vatandaşımızın evine, sevdiklerine güvenle dönebilmesi için, trafikte sade, anlaşılır ve etkin bir işaretleme sistemi hedefiyle yeni bir dönüşüm sürecini yürütüyoruz."

"Trafik güvenliğini artıracak adımları değerlendirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya gelerek, 81 ilin valileriyle Yeni Trafik Düzenlemesi konulu kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda, trafik güvenliğini artıracak, ulaşımda düzeni ve etkinliği güçlendirecek adımları değerlendirdiklerini aktaran Uraloğlu, "Yollarımızda güveni tesis etmek, ulaşımda sürdürülebilirliği sağlamak ve insan odaklı bir trafik kültürünü yaygınlaştırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
500
