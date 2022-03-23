Trafik güvenliği için çalışmalar sürüyor

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde bulunan ana caddeler ile sokaklar başta olmak üzere kırsal bölgelerde bulunan mahalle yolları ile ilçe merkezlerinde, yeni trafik işaret ve levhalarının montajı ve mevcut levhaların bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Alpu ilçesindeçalışmalarını tamamlayan ekipler, hasar gören trafik işaret ve levhalarını da değiştirmeye devam ediyor.

Trafik güvenliğinin sağlanarak sürdürülebilir olması amacıyla trafik işaret ve levhalarının montajlarının yapıldığını belirten yetkililer, deforme olmuş levhaların yenilendiğini ifade ettiler. Yetkililer ayrıca montajı yapılan trafik işaret ve levhalarının korunması gerektiğini söyleyerek vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardılar.

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