Trafik ekiplerinin yoğun bayram mesaisi

DÜZCE - Kurban Bayramı sebebiyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte en önemli karayolu güzergahı TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde polis ekiplerinin yoğun mesaisi görüntülendi. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin yaptığı denetimlerin yanı sıra otoyoldaki yoğun trafikte kayda alındı.

Kurban Bayramı'na günler kala 9 günlük bayram tatilinin de uzatılması Avrupa ile Anadolu arasındaki en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı'nda trafiğin yoğunlaşmasına sebep oldu. Yoğun trafikte olumsuzlukların yaşanmaması için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Bu çerçevede, güzergah boyunca önlemlerini artıran ekipler, Bolu Dağı Tüneli girişinde de yoğun güvenlik önlemi aldı. Ekipler tünel girişinde araçların hızlarını düşürmesi, vatandaşların kazasız seyredebilmesi için denetim yaptı. Hız limitlerini aşan, tünele hızlı giren sürücüleri de uyardı.

Bölge trafik ekiplerinin yoğun mesaisi ise polis kamerasınca kaydedildi. Ekiplerin trafiğin yoğun olduğu Ankara istikametine yaptığı denetimde alınan önlemler ve trafik yoğunluğu görüntülendi.