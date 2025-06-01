Trafik Ekiplerinden 'Abarth Egzoz' Denetimi: 26 Bin 131 Sürücüye Ceza

Trafik Ekiplerinden 'Abarth Egzoz' Denetimi: 26 Bin 131 Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-29 Mayıs arasında 'abarth egzoz' kullanımı nedeniyle 26 bin 131 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Bakan, yasadışı teknik değişikliklere karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-29 Mayıs arasında trafik ekiplerince "abarth egzoz" kullanımıyla ilgili 26 bin 131 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 32. maddesinin 3. fıkrasına göre, çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişikliklerin yasak olduğunu bildiren Yerlikaya, "1 Ocak-29 Mayıs arasında trafik ekiplerimizce "abarth egzoz" kullanımıyla ilgili 26 bin 131 sürücüye işlem yapıldı. Bu kurala uymayan sürücülere idari ceza uygulanmakta, araç mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men edilmektedir. Lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım." ifadelerini kullandı.

567 bin 397 sürücüye işlem yapıldı

Diğer yandan, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 22-29 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 630 bin 932 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 34 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 156 bin 242, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 392, emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 98, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 595 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 455 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 567 bin 397 sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
İnfaz kanunu teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

İnfaz kanunu teklifi kabul edildi! İşte madde madde değişiklikler
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti

Çocuk yaştaki çete bir anda genç kızın çevresini sardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hindistan, savaş uçaklarının Pakistan tarafından düşürüldüğünü ilk kez doğruladı

Pakistan'dan büyük darbe! Hindistan kaybını ilk kez doğruladı
Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve şehir içi toplu taşıma ücretsiz olacak

Bayramda bu yollar ücretsiz olacak
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
5 gollü tarihi zafer! Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu

5 gollü tarihi zafer! Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli oldu
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.