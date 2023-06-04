Trafik ekipleri motosiklet denetimi yapıldı
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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kent merkezinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kent merkezinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi.
Anıtpark kavşağındaki denetimlerde, ehliyet, araçların sigorta ve muayene durumları sorgulandı, kask kontrolü yapıldı.
Eksik evrakı olanlara cezai işlem uygulanırken, sürücülerden trafiğe kapalı İzzet Baysal Caddesi'nde motosiklet kullanmamaları istendi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel