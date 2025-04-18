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Trafik Ekipleri, Kaldırımda İlerleyen Motosiklet Sürücüsüne Ceza Kesti

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kaldırımda ilerleyen bir motosiklet sürücüsüne 2 bin 167 TL idari para cezası kesildi. Sürücü ceza yazılmasına tepki gösterirken, polis memurları ile arasında gergin anlar yaşandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde uygulama yapan trafik ekipleri kaldırımda ilerleyen motosikletin sürücüsüne, 2 bin 167 TL idari para cezası kesti.

Adapazarı'nın Çark Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında Sakarya Millet Bahçesi önünde uygulama yapan trafik ekipleri, kaldırımdan ilerleyen motosiklet sürücüsünü Çark Caddesi'nde durdurarak ceza yazdı. Sürücü yazılan cezaya, Herkes geçiyor, beni gördün bana kafayı taktın burada diyerek tepki gösterdi. Polis memuru ise Size neden kafayı takayım dedi. Sürücü bu sırada kendisini görüntüleyen gazeteciyi de "Sen bu görüntüyü bir yerde yayınla da bak ne yapıyorum ben sana diyerek tehdit etti.

Sürücüye, ilgili kanunlar çerçevesinde 2 bin 167 TL idari para cezası kesildi, ehliyetine de 15 ceza puanı işlendi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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