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Trafik Ekipleri Bayram Tatiline Çıkan Sürücülere İkramlarda Bulundu

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Erzincan D-100 kara yolunda bulunan kontrol noktasında "Hız yapma, can yakma" sloganı ile denetim yapan trafik ekipleri, bayram tatiline çıkan sürücü ve yolculara ikramlarda bulundu.

Erzincan D-100 kara yolunda bulunan kontrol noktasında "Hız yapma, can yakma" sloganı ile denetim yapan trafik ekipleri, bayram tatiline çıkan sürücü ve yolculara ikramlarda bulundu.

Kentteki trafik ekipleri, Kurban Bayramı öncesi araç yoğunluğunun yaşandığı şehirler arası yollarda denetimlerini artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafik ekipleri "Hız yapma, can yakma" sloganıyla D-100 kara yolunda seyahat eden sürücüleri, kontrol noktasında durdurdu.

Trafik polisleri, gerekli denetim ve uyarılar sonrası sürücü ve yolculara çay, su, kek ve kolanya ikram edip bayramlarını kutladı.

Nazik karşılamadan mutluluk duyan sürücüler ile yolcular, trafik polisleriyle fotoğraf çektirdi.

Sürücülerden Engin Akgün, AA muhabirine, yapılan denetim yönteminden dolayı memnun olduklarını söyledi.

İstanbul'dan gelip Van'a gittiklerini bildiren Akgün, "İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Uygulama çok güzel. Bu uygulamanın ülkemizin her yerinde yapılmasını isteriz. Boşürler de uyarıcı oldu. Herkes dikkate alsın bu uyarıları, böylelikle kazaları ve can kayıplarını önlemiş oluruz." dedi.

Samsun'dan Kars'a seyehat eden Sadık Kaya ise bayram tatili için yolda olduğunu belirterek, görevli ekiplere nazik karşılamaları için teşekkür etti.

Sürücü Fatih Akgün de ikramla karşılanmalarının çok hoşlarına gittiğini ifade ederek, "Bayram yolunda dinlendik, istirahat ettik. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Allah herkese kazasız belasız gitmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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