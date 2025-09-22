Trafik Durumu: Yol Çalışmaları Nedeniyle Güzergahlarda Kısıtlamalar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-Dilovası kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. D-100 yolundan TEM Otoyolu Gebze gişelerine girişlere izin verilmiyor.

Ayrıca Muallimköy Kavşağı'nda Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu istikametlerinden gelip TEM Otoyolu'nun Ankara istikametine bağlanan kollar da trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler, İstanbul yönüne devam edip TEM Otoyolu Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna girebiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Bolu Düzce il sınırı 6-9. kilometrelerinde Bolu Dağı Geçişi Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde derz değişimi çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-14. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Elmalı-Finike yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Torbalı-Ödemiş yolunun 8-12. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 59-65. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 53. kilometresinde ekolojik köprü yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55 ve Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.