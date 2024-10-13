Trafik Denetimlerine Hız Verildi: 549 Bin Araç ve Sürücüye İşlem Yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 3-10 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 912 bin 29 aracın denetlendiğini ve 549 bin 57 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 3-10 Ekim 2024 tarihleri arasında 2 milyon 912 bin 29 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 322 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 142 bin 823, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 633, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 233, sürücü belgesiz araç kullanan 20 bin 156 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 11 bin 670 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 549 bin 57 araca/sürücüye işlem yapıldı" dedi.

'KAZALARIN YÜZDE 37,5'İ HIZ KAYNAKLI'

Aşırı hızla mücadelenin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Hız kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi için mobil radar araçlarımız ve elektronik denetleme sistemlerimizle, hız denetimlerimiz gündüz ve gece olarak sürmekte. 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde meydana gelen 200 bin 38 ölümlü/yaralanmalı trafik kazasının yüzde 37,5'i hız kaynaklı. Sürücülerin yüzde 15,6'sı kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamaktan, yüzde 9,1'i şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamaktan, yüzde 8,7'si takip mesafesini korumamaktan, yüzde 8,3'ü dönüş kurallarına uymamaktan, yüzde 4'ü manevra kurallarına uymamaktan, yüzde 2,6'sı kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamaktan, yüzde 14,2'si ise diğer kurallara uymamaktan kusurlu sayılmıştır. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.