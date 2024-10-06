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Trafik Denetimlerinde 535 Bin 705 Araç ve Sürücüye İşlem Yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 535 bin 705 araç ve sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Yaya güvenliğine dikkat çeken Yerlikaya, araçların hızını düşürmesi ve yayalara öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Eylül-3 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 535 bin 705 araç ve sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yayaların güvenliği için sürücülerin ışıklı trafik işareti bulunmayan okul/yaya geçitleri ile kavşaklarda hızını düşürmesi ve yayalara ilk geçiş hakkını vermesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 26 Eylül-3 Ekim tarihlerinde 2 milyon 823 bin 859 aracın denetlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 139 bin 58, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 470, emniyet kemeri kullanmayan 34 bin 267, sürücü belgesiz araç kullanan 2 bin 836 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 925 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 535 bin 705 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

Yaya kazalarının en aza indirilmesi ve yayalara karşı toplumsal bir farkındalık oluşturulması amacıyla 'Trafikte Yaya Önceliği' konusunda okul/yaya geçitlerinde ve kavşaklarda hem sürücülere hem de yayalara yönelik denetimlerimiz devam edecek. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Trafik Denetimlerinde 535 Bin 705 Araç ve Sürücüye İşlem Yapıldı
Kaynak: ANKA / Güncel

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