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Trafik Denetimlerinde 522 Bin Araç/Sürücüye İşlem Yapıldı

Trafik Denetimlerinde 522 Bin Araç/Sürücüye İşlem Yapıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17-24 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 aracın denetlendiğini ve bu süreçte 522 bin 427 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Ayrıca, izinsiz çakar kullanan 10 bin sürücüye ceza kesildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 17-24 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 aracın denetlendiğini ve 522 bin 427 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 17-24 Ekim 2024 tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 araç denetlendi. Hız ihlalinde bulunan 148 bin 366, periyodik muayenesi yaptırılmamış 32 bin 907, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 548, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 440 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 859 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 522 bin 427 araca/sürücüye işlem yapıldı" dedi.

İZİNSİZ ÇAKAR KULLANAN 10 BİN SÜRÜCÜYE CEZA

Açıklamada, çakar denetimlerine ilişkin verileri de paylaşan Bakan Yerlikaya, "1 Ocak -15 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce; ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere yönelik toplam 227 bin 24 denetim gerçekleştirildi ve 10 bin 22 adet sürücüye işlem yapıldı. Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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