Trafik Denetimlerinde 506 Bin İşlem Yapıldı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2024 yılı içerisinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce; yaya güvenliği/önceliği kapsamında kurallara uymayan sürücülere 71 bin 21 adet işlem, kurallara uymayan yayalara da 3 bin 26 adet işlem yapıldı" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"2024 yılı içerisinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce; yaya güvenliği/önceliği kapsamında kurallara uymayan sürücülere; 71 bin 21 adet işlem, kurallaran uymayan yayalara da; 3 bin 26 adet işlem yapıldı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 74'üncü maddesi hükmünce sürücüler görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik ışık ve levhalarınca belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak il geçiş hakkını vermek zorundadır.

"Toplam 506 bin 311 araca/sürücüye işlem yapıldı"

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 2-9 Ocak 2025 tarihleri arasında: 3 Milyon 243 bin 49 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 76 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 126 bin 229, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 702, Emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 353, Sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 648 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 24 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 506 bin 311 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."