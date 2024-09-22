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Trafik Denetimlerinde 466 Bin Araç ve Sürücüye İşlem Yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12-19 Eylül 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 645 bin 136 araç denetimi yapıldığını açıkladı. Yapılan denetimlerde hız ihlali, sigorta eksikliği gibi çeşitli nedenlerle toplam 466 bin 170 araca ve sürücüye ceza uygulandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde toplam 466 bin 170 araç ve sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 12-19 Eylül 2024 tarihleri arasında 2 milyon 645 bin 136 araç denetlendi. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlerin ardından hız ihlalinde bulunan, periyodik muayenesi yaptırılmayan, emniyet kemeri kullanmayan, sürücü belgesiz araç kullanan, Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan ve ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara/sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yerlikaya, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Ülkemizde motosiklet ve motorlu bisikletler, toplam motorlu araçların yüzde 19,3'ünü oluşturmasına rağmen, 2024 yılının ilk sekiz aylık döneminde toplam kazaların yüzde 45,2'sine motosiklet ve motorlu bisikletler karıştı. Bu çok yüksek bir oran. Motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerimiz etkin ve yoğun bir şekilde devam edecek.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 12-19 Eylül 2024 tarihleri arasında: 2? milyon 6?45 bin 1?36 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 2?73 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 126 bin 597, periyodik muayenesi yaptırılmamış 2?7 bin 925, emniyet kemeri kullanmayan 20 bin 3?76, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 4?21 ve Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 1?0 bin 788 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 466 bin 1?70 araca/sürücüye işlem yapıldı."

Trafik Denetimlerinde 466 Bin Araç ve Sürücüye İşlem Yapıldı
Kaynak: ANKA / Güncel

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