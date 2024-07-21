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Trafik Denetimlerinde 400 Bin 980 Sürücüye Ceza Kesildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 11-18 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 aracın denetlendiğini ve 400 bin 980 sürücüye ceza kesildiğini açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 11-18 Temmuz'da 2 milyon 406 bin 651 aracın denetlendiğini, 400 bin 980 sürücüye ceza kesildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince bir haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye genelinde yapılan denetimlerde 11-18 Temmuz'da 2 milyon 406 bin 651 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, bu kapsamda ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 214 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 115 bin 866, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 954, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 343, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 60 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 178 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 400 bin 980 araca/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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