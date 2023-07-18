Trafik Denetimlerinde 369 Araç Trafikten Men Edildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 369 aracın trafikten men edildiğini açıkladı. Denetimlerde ayrıca kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri kullanımı gibi kural ihlalleri de tespit edildi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde 12-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 369 aracın trafikten men edildiğini açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamada, Türkiye genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi için 12-13 Temmuz tarihlerinde kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımına yönelik özel denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle kazaların önlenmesi amacıyla 14-16 Temmuz tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde 23 bin 65 motosiklet/motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi. Bu sürücülerden 657'sinin sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. 335 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı, 2 bin 990 sürücü/yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 307 motosiklet/motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı tespit edildi. Bu kapsamda, 580 motosiklet/motorlu bisiklet trafikten men edilirken, 42 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.